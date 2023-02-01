Экс-советник главы Пентагона предрек Украине скорое исчезновение

Украина терпит сокрушительное поражение в противостоянии с Россией, а массовый отток граждан из страны повлечет за собой исчезновение Украины как государства. С таким мнением выступил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире Youtube-канала Judging Freedom.

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«В Америке сейчас все знают, что Украина проигрывает. Украинское сопротивление рушится. Сама страна находится под угрозой исчезновения — настолько все плохо», - заявил Макгрегор.

Главной проблемой Украины, считает полковник, является демографический кризис, вызванный массовым оттоком населения.

«На Западе никто не говорит правду об ужасающих потерях. На сегодняшний день в стране осталось примерно от 18 до 22 миллионов человек», — отметил Макгрегор, сравнив количество проживающих на территории Украины с населением Нидерландов.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев озвучил возможный сценарий распада Украины, по итогам которого страна разделится на девять областей. Помимо потенциальной смены столицы, Украине также придется смириться с утратой южных регионов вплоть до Одессы, считает политолог.

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ФОТО: nasa.gov
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина
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