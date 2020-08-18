Эксперт назвал условие ввода войск РФ в Белоруссию
Президент России Владимир Путин решит принять участие в событиях в Белоруссии – вплоть до введения войск в соседнюю страну – лишь в том случае, если в ситуацию попробуют вмешаться Польша, Литва или какая-либо другая страна Евросоюза. Такого мнения придерживается директор белорусского Центра изучения внешней политики и безопасности Денис Буконкин, пишет Ura.ru.
По его мнению, Путин не будет станет нарушать суверенитет республики, даже если будет угроза ухода действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. В таком случае Москва будет обсуждать имеющиеся между странами договорённости уже с новым руководителем страны, полагает Буконкин.
Эксперт также усомнился в том, что оппонент Лукашенко Светлана Тихановская сможет контролировать забастовки из-за границы, и посетовал на малую представленность лидеров протеста в составе координационного совета для трансфера власти в республике.
Массовые протесты в Белоруссии продолжаются с того момента, как было официально объявлено о переизбрании Лукашенко. Оппозиция считает, что результаты были сфальсифицированы, и требуют провести новые выборы. Ситуацию подогрели жёсткие действия силовиков по отношению к протестующим.
На фоне происходящего Лукашенко несколько раз созванивался с Путиным, а потом заявил, что Москва готова предоставить помощь в случае возникновения внешних угроз. В воскресенье очевидцы в России сообщили о движении военных грузовиков без номеров и опознавательной маркировки в сторону Белоруссии.
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