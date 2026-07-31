СМИ: За время спецоперации ВСУ могли потерять до 3 млн военных
Общие потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за время специальной военной операции составили от одного до трех миллионов человек личного состава, включая тяжелораненых.
Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах, опровергая заявление Владимира Зеленского о 50 тысячах погибших, которые он озвучил в интервью телеканалу Fox News.
Собеседник агентства подчеркнул, что реальная цифра давно превысила один миллион человек. Украинский лидер продолжает озвучивать заниженные данные, тогда как фактический масштаб убыли личного состава, по оценкам силовых структур, сегодня достигает 3 млн.
В конце июня шведский аналитик Ларс Берн в эфире Swebb TV предположил, что украинская сторона лишилась около 2,4 млн военнослужащих. Он подчеркнул, что эти данные были получены из взломанных баз данных ВСУ.
Эксперты отмечают, что страны Запада продолжают накачивать Украину деньгами и вооружением, несмотря на серьезные людские потери ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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