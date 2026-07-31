Работающих удаленно россиян предупредили о новых схемах мошенников

По его словам, аферисты могут создать копию аккаунта начальника, в том числе с помощью нейросетей. Также удалёнщики могут получить сообщение о якобы закрытом контракте или личном распоряжении директора, согласно которому необходимо срочно оплатить счёт или перевести деньги. Жертвой в таких случаях могут стать молодые специалисты, не знающие внутренних правил организации.

Ещё один способ обмана - поддельные рабочие чаты. В него добавляют лишь одного реального сотрудника, тогда как остальные аккаунты - фейковые коллеги. Усыпив бдительность жертвы, аферисты просят человека перейти по ссылке или ввести корпоративный пароль, чтобы получить доступ к внутренним системам компании.

Кроме того, мошенники могут выдать себя за ИТ-службу организации. Согласно данной схеме удалённый работник может получить сообщение о необходимости установить программу удаленного доступа, так как нужно срочно обновить пароль или устранить проблему с компьютером. В результате мошенники получают возможность управлять устройством и читать переписку.

Морев указал, что при поступлении просьбы перевести деньги, сообщить код или установить программу следует перепроверить данную информацию по другому каналу связи.

«Лучше самостоятельно позвонить руководителю или ИТ-специалисту по известному номеру. Важно внимательно смотреть на адрес отправителя и не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений», — резюмировал эксперт.

Ранее руководитель группы спам-анализа Почты Mail Дмитрий Моряков заявил, что в период приёмной кампании в вузы мошенники нацелились на абитуриентов и их родителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

