Эксперт раскрыл, почему в Польше испугались кратера от украинской ракеты
В безлюдной зоне на востоке Польши произошел мощный взрыв, оставивший после себя воронку диаметром 10 метров, которую Варшава предварительно классифицировала как падение неизвестной ракеты. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru прокомментировал ситуацию, которая так напугала власти Польши.
По мнению военного специалиста, инцидент представляет собой типичную провокацию, организованную по сценарию киевских властей. Подобные действия направлены на нагнетание напряженности между Москвой и Варшавой, а также смещение фокуса на якобы российскую угрозу.
Такая постановочная ситуация нужна украинскому руководству для оправдания запросов к НАТО о выделении дополнительных вооружений, включая системы противовоздушной обороны, с целью эскалации противостояния и втягивания в него альянса, подчеркнул Иванников.
При этом военный аналитик уверен, что даже при обнаружении прямых доказательств вины Киева никаких реальных санкций не последует. Международное сообщество ограничится формальными упреками, которые спишут на форс-мажор или технические сбои при использовании несовершенного и устаревшего вооружения, оставив украинскую сторону полностью безнаказанной.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин усомнился в словах польского премьера Дональда Туска о падении российской ракеты на территории страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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