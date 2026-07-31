Власти РФ ужесточат контроль за налоговыми льготами бизнесу
В России решили усилить контроль за налоговыми льготами, чтобы исключить нецелевое использование бюджетных средств. Соответствующие изменения подготовил Минфин, пишут «Известия».
Поправки предполагают обязательное использование резидентами территорий опережающего развития (ТОР) и особых экономических зон (ОЭЗ) системы «Налог-3». Это единая централизованная автоматизированная система ФНС, которая дает надзорным органам доступ к данным компаний в режиме реального времени.
Как пояснили эксперты, нововведение позволит отслеживать случаи, когда предприниматели пытаются обмануть систему (например, дробят бизнес или используют искусственную оптимизацию). Также вводится единый срок подачи отчетности — до 30 декабря.
В Минфине уточнили, что поправки подготовлены для повышения качества и объективности оценки налоговых расходов. Система станет альтернативой постоянным проверкам и снизит бумажный документооборот.
Декан Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Засько в беседе с НСН рассказал, как будут следить за доходами и расходами россиян.
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