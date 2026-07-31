Власти РФ ужесточат контроль за налоговыми льготами бизнесу

В России решили усилить контроль за налоговыми льготами, чтобы исключить нецелевое использование бюджетных средств. Соответствующие изменения подготовил Минфин, пишут «Известия».

Поправки предполагают обязательное использование резидентами территорий опережающего развития (ТОР) и особых экономических зон (ОЭЗ) системы «Налог-3». Это единая централизованная автоматизированная система ФНС, которая дает надзорным органам доступ к данным компаний в режиме реального времени.

ФНС заинтересовалась безработными, покупающими дорогие авто и квартиры

Как пояснили эксперты, нововведение позволит отслеживать случаи, когда предприниматели пытаются обмануть систему (например, дробят бизнес или используют искусственную оптимизацию). Также вводится единый срок подачи отчетности — до 30 декабря.

В Минфине уточнили, что поправки подготовлены для повышения качества и объективности оценки налоговых расходов. Система станет альтернативой постоянным проверкам и снизит бумажный документооборот.

Декан Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Засько в беседе с НСН рассказал, как будут следить за доходами и расходами россиян.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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