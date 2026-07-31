Нужно не допустить легализации овербукинга, так как это не желание авиакомпании подстраховаться, а погоня за сверхприбылью. Об этом НСН рассказал председатель МОО «Союз пассажиров» Кирилл Янков.

Практику овербукинга — продажи на авиарейсы большего числа билетов, чем мест на борту — в России необходимо прекратить, заявил депутат Госдумы Валерий Селезнев. По его словам, пассажир должен иметь гарантию перевозки выбранным рейсом. Его слова приводит ТАСС. Янков раскрыл, есть ли возможность получить компенсацию за овербукинг.

«Во‑первых, в существующей правовой базе есть компенсация — 100 рублей в час, и она распространяется и на случай овербукинга. За все то время, пока вы ждете другой рейс, вам 100 рублей в час обязаны заплатить. Но вообще овербукинг сейчас вне закона, потому что были случаи опротестования прокуратурой. Овербукинг можно квалифицировать как мошенничество: ты продал услугу, которую заведомо не можешь оказать. Процент неявок пассажиров составляет всего где-то 2-3%. На мой взгляд, отдельной нормы не нужно. Нужно просто не допустить легализации овербукинга», — рассказал он.

При этом Янков раскрыл, что иногда кажущийся овербукинг таковым не является.

«В тех случаях, когда есть подозрение на умышленный овербукинг, нужно проводить разбирательство и наказывать авиакомпанию. Однако могут быть случаи, которые кажутся овербукингом, но им не являются. Например, когда заменили самолёт на меньший самолёт. А бывают случаи, когда ввиду цепочки опозданий самолётов часть мест заняли те, кто не смог улететь раньше по каким‑то причинам. Так что в каждом случае должны разбираться контролирующие органы», — подытожил он.