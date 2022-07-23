СМИ: Японии намерена запретить Путину официальный визит на похороны Абэ

Журналисты отмечают, что российскому президенту из-за персональных санкций запрещен въезд в страну. При этом подчеркивается, что Москва и Токио не разорвали дипломатические отношения, и Кремль уведомят о церемонии похорон официально.

В Японии не ожидают визита российского лидера, заявил официальный представитель МИД страны, пишет Газета.ru.

Ранее, 9 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Российский лидер Владимир Путин не поедет на похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, убитого 8 июля. Официальный представитель Кремля отметил, что участие других представителей России в траурной церемонии может зависеть от прокола мероприятия.

