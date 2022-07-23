СМИ: Японии намерена запретить Путину официальный визит на похороны Абэ

Власти Японии намерены запретить президенту России Владимиру Путину совершить официальный визит на государственные похороны экс—премьера страны Синдзо Абэ 27 сентября. Об этом информирует газета Sankei, ссылаясь на представителей в правительстве Японии, и издание Nikkei.

Похороны Синдзо Абэ пройдут в узком кругу семьи и близких

Журналисты отмечают, что российскому президенту из-за персональных санкций запрещен въезд в страну. При этом подчеркивается, что Москва и Токио не разорвали дипломатические отношения, и Кремль уведомят о церемонии похорон официально.

В Японии не ожидают визита российского лидера, заявил официальный представитель МИД страны, пишет Газета.ru.

Ранее, 9 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Российский лидер Владимир Путин не поедет на похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, убитого 8 июля. Официальный представитель Кремля отметил, что участие других представителей России в траурной церемонии может зависеть от прокола мероприятия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Синдзо АбэЯпонияЗапретВизитПохороныПрезидент РФВладимир Путин
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