Похороны Синдзо Абэ пройдут в узком кругу семьи и близких

Похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдут сегодня в буддистском храме Дзодзёдзи в Токио, сообщает РИА Новости.

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Накануне здесь состоялась традиционная церемония прощания по буддистскому обряду. По желанию семьи на ней присутствовали только самые близкие. На церемонии также был российский посол Михаил Галузин.

Церемония похорон и кремации происходит на следующий день. В день похорон на избирательном округе и родине предков Абэ в Симоносэки в префектуре Ямагути установят алтарь для возложения цветов. Прощание для широкого круга всех, кто хочет воздать долг память бывшему премьер-министру, позднее будет организовано в Токио и в Симоносэки. При этом дата не определена.

8 июля 2022 года в городе Нара в 11:30 часов утра по местному времени в ходе уличного выступления в рамках предвыборной кампании бывший премьер-министр страны Синдзо Абэ был ранен в шею, после чего скончался в больнице.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:УбийстваЯпонияСиндзо Абэ
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