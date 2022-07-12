Похороны Синдзо Абэ пройдут в узком кругу семьи и близких
Похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдут сегодня в буддистском храме Дзодзёдзи в Токио, сообщает РИА Новости.
Накануне здесь состоялась традиционная церемония прощания по буддистскому обряду. По желанию семьи на ней присутствовали только самые близкие. На церемонии также был российский посол Михаил Галузин.
Церемония похорон и кремации происходит на следующий день. В день похорон на избирательном округе и родине предков Абэ в Симоносэки в префектуре Ямагути установят алтарь для возложения цветов. Прощание для широкого круга всех, кто хочет воздать долг память бывшему премьер-министру, позднее будет организовано в Токио и в Симоносэки. При этом дата не определена.
8 июля 2022 года в городе Нара в 11:30 часов утра по местному времени в ходе уличного выступления в рамках предвыборной кампании бывший премьер-министр страны Синдзо Абэ был ранен в шею, после чего скончался в больнице.
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