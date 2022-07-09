Путин не поедет на похороны бывшего премьер-министра Японии Абэ

Официальный представитель Кремля отметил, что участие других представителей России в траурной церемонии может зависеть от прокола мероприятия.

бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был ранен в шею во время уличного выступления. Политика экстренно госпитализировали без сознания. Вскоре он скончался. Нападавшим оказался бывший служащий военно-морских сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами, который заявил, что был недоволен политикой Абэ.

Ранее старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Абэ не делал ничего такого, что можно было бы ему инкриминировать, как негатив и вред, причиненный Японии. Поэтому не очень понятно, чем человек, совершивший преступление, был недоволен.

«Есть признаки того, что преступление совершил фанатик-одиночка, возможно, у него проблемы с психикой, комплексы, фрустрация. Пока ни от какой организации не прозвучало, что они берут на себя ответственность за террористический акт. Событие для Японии экстраординарное и оно вызвало шок. У них нет практики выяснения отношений в политике с помощью оружия. Это абсолютный нонсенс для законопослушной страны. Япония среди других стран имеет низкий уровень криминала, японский народ активно сотрудничает с полицией и к этому органу они относятся лояльно. Поэтому нет повода говорить, что этот человек был представителем организации, которая была недовольна деятельностью Абэ», - сказал Казаков.

