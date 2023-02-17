СМИ: Высказывания Макрона о диалоге с Россией вывели Зеленского из себя
Президент Украины Владимир Зеленский вышел из себя после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости диалога с Россией, пишет газета Le Monde.
По словам обозревателя Филиппа Рикара, высказывания французского лидера о необходимости диалога с Россией очень возмущают союзников Киева в Европе. Макрон, по информации издания, видит разрешение конфликта на Украине в переговорах, а не в обострении ситуации. Глава Франции предлагает дать Москве гарантии безопасности с расчетом на спокойный диалог, сообщает газета.
В конце прошлого года Макрон выступил против вступления Украины в НАТО. Украинские чиновники были ошарашены такими заявлениями и были в корне с этим не согласны. Это вызывает еще большее раздражение в политическом кругу, отмечает издание.
Ранее Макрон предложил организовать мирную конференцию для урегулирования на Украине. Как отметил Макрон, европейские страны хотят вместе строить мир, который позволит «добиться справедливости» для Украины и ее жителей.
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