Макрон предложил организовать мирную конференцию для урегулирования на Украине

Как отметил Макрон, европейские страны хотят вместе строить мир, который позволит «добиться справедливости» для Украины и ее жителей, пишет Газета.ру.

«Мир, который будет служить нашему общему желанию сплоченной, единой и солидарной Европы. Мир, который позволит создать пространство стабильности и безопасности для всех», — подчеркнул глава государства.

По мнению Макрона, «фундаментом пути к мирной конференции» должен стать план достижения мира из 10 пунктов, предложенный ранее Киевом, пишет Ura.ru. При этом французский президент подчеркнул, что Россия «не может и не должна выиграть» в конфликте.

Кроме того, политик заявил, что на фоне российского наступления страны Запада будут адаптировать и наращивать военную помощь, которая необходима «для сохранения Украины».

