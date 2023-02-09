Макрон предложил организовать мирную конференцию для урегулирования на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости провести мирную конференцию для урегулирования конфликта на Украине, чтобы добиться справедливого мира. Слова политика приводит ТАСС.

Зеленский рассказал об изменениях Макрона

Как отметил Макрон, европейские страны хотят вместе строить мир, который позволит «добиться справедливости» для Украины и ее жителей, пишет Газета.ру.

«Мир, который будет служить нашему общему желанию сплоченной, единой и солидарной Европы. Мир, который позволит создать пространство стабильности и безопасности для всех», — подчеркнул глава государства.

По мнению Макрона, «фундаментом пути к мирной конференции» должен стать план достижения мира из 10 пунктов, предложенный ранее Киевом, пишет Ura.ru. При этом французский президент подчеркнул, что Россия «не может и не должна выиграть» в конфликте.

Кроме того, политик заявил, что на фоне российского наступления страны Запада будут адаптировать и наращивать военную помощь, которая необходима «для сохранения Украины».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаФранцияЭммануэль Макрон
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