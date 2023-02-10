Макрон заявил, что Украина не нуждается в истребителях

«В настоящий момент не соответствуют потребностям» Украины, — сказал глава государства.

Президент отметил, что «абсолютно ничего не исключает», но истребители ни при каких обстоятельствах не могут переданы Украине в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что Великобритания не собирается в ближайшее время передавать Украине истребители. Об этом заявил глава оборонного ведомства королевства Бен Уоллес.

