Макрон заявил, что Украина не нуждается в истребителях
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поставки истребителей Киеву не нужны, сообщает телеканал BFMTV.
«В настоящий момент не соответствуют потребностям» Украины, — сказал глава государства.
Президент отметил, что «абсолютно ничего не исключает», но истребители ни при каких обстоятельствах не могут переданы Украине в ближайшие недели.
Ранее сообщалось, что Великобритания не собирается в ближайшее время передавать Украине истребители. Об этом заявил глава оборонного ведомства королевства Бен Уоллес.
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