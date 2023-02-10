Макрон заявил, что Украина не нуждается в истребителях

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поставки истребителей Киеву не нужны, сообщает телеканал BFMTV.

Премьер Бельгии заявил, что страна не будет поставлять истребители Украине

«В настоящий момент не соответствуют потребностям» Украины, — сказал глава государства.

Президент отметил, что «абсолютно ничего не исключает», но истребители ни при каких обстоятельствах не могут переданы Украине в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что Великобритания не собирается в ближайшее время передавать Украине истребители. Об этом заявил глава оборонного ведомства королевства Бен Уоллес.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияИстребителиУкраинаЭммануэль Макрон
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