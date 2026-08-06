В РФ зафиксировали рекордное за 15 лет число дел об отмывании денег

В России за первое полугодие 2026 года выявили 1145 преступлений, связанных с отмыванием денег, что стало рекордным показателем за 15 лет. Это рекордный показатель за последние 15 лет, следует из доклада МВД, проанализированного «Известиями».

Половина выявленных нарушений пришлась на случаи в крупном и особо крупном размерах, составив 574 эпизода. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее число подобных дел подскочило примерно на треть, а такой рост фиксируется уже второй год подряд.

Блогер Гусейн Гасанов заочно получил четыре года колонии за отмывание денег

Эксперты связывают рекордные показатели с развитием цифровых инструментов контроля. Алгоритмы Центрального банка, ФНС, Росфинмониторинга и правоохранительных органов позволяют значительно быстрее выявлять подозрительные финансовые операции, находить транзитные схемы и дробление платежей.

Для вывода незаконно полученных средств злоумышленники применяют несколько основных методов. Капитал проходит через цепочки подставных фирм, оформляется как фиктивные займы или несуществующие поставки товаров и услуг, а затем направляется на приобретение недвижимости и транспортных средств.

Среди последних резонансных дел — расследование в отношении бывшего замминистра обороны Руслана Цаликова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:Уголовное ДелоДеньгиПреступления

Горячие новости

Все новости

партнеры