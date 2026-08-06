В РФ зафиксировали рекордное за 15 лет число дел об отмывании денег

В России за первое полугодие 2026 года выявили 1145 преступлений, связанных с отмыванием денег, что стало рекордным показателем за 15 лет. Это рекордный показатель за последние 15 лет, следует из доклада МВД, проанализированного «Известиями».

Половина выявленных нарушений пришлась на случаи в крупном и особо крупном размерах, составив 574 эпизода. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее число подобных дел подскочило примерно на треть, а такой рост фиксируется уже второй год подряд.