Юлия Волкова раскрыла, как актер «Колобка» сыграл сразу двух персонажей

«Такая работа требует большой точности: зритель должен безошибочно чувствовать, когда перед ним один герой, а когда другой, даже если их играет один и тот же человек» – подчеркнула коуч.

Волкова отметила, что у Журавлева есть редкое качество, необходимое для существования в юмористическом жанре, а именно внутренняя свобода. По ее мнению, способность взрослого человека непосредственно шалить и вести себя как ребенок является отличным фундаментом для комедии.

Между тем выход в российский прокат фильма «Последний богатырь. Колобок» ознаменовался беспрецедентной атакой на картину со стороны поклонников нового «Человека-паука», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

