Юлия Волкова раскрыла, как актер «Колобка» сыграл сразу двух персонажей
Актерский коуч Юлия Волкова рассказала о сложностях и методах работы над двойной ролью Дмитрия Журавлева в картине «Последний богатырь. Колобок». Об этом она сообщила в интервью «Газете.Ru».
По словам эксперта, главной задачей стало разделение образов Тихона и Тихобока, объединяющего в себе черты пекаря и сказочного персонажа. Из-за короткого срока подготовки, составившего всего полтора месяца, специалисты решили двигаться от внешних проявлений к внутренним.
«Такая работа требует большой точности: зритель должен безошибочно чувствовать, когда перед ним один герой, а когда другой, даже если их играет один и тот же человек» – подчеркнула коуч.
Волкова отметила, что у Журавлева есть редкое качество, необходимое для существования в юмористическом жанре, а именно внутренняя свобода. По ее мнению, способность взрослого человека непосредственно шалить и вести себя как ребенок является отличным фундаментом для комедии.
Между тем выход в российский прокат фильма «Последний богатырь. Колобок» ознаменовался беспрецедентной атакой на картину со стороны поклонников нового «Человека-паука», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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