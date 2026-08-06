Юрист раскрыл, что грозит Вайкуле за слова о готовности воевать против РФ
Латвийскую певицу Лайму Вайкуле могут внести в список террористов и экстремистов после слов о готовности воевать против России. Об этом NEWS.ru заявил адвокат Александр Бенхин.
По словам эксперта, решение будет зависеть от активности блогеров и общественников. Он отметил, что ранее до Вайкуле не доходили руки, поскольку она давно не выступает в России, а ее песни не ротируются на радио и не крутятся на ТВ.
Бенхин также не исключил заочного ареста певицы. Если ее высказывания квалифицируют как терроризм или экстремизм, за этим могут последовать соответствующие правовые последствия.
«Ей могут дать заочный срок», – отметил адвокат, оценивая последствия воинственных заявлений артистки.
Продюсер Павел Рудченко накануне подчеркнул, что Вайкуле, заявив о желании взять автомат и воевать против России, показала свое истинное отношение к публике, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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