Юрист раскрыл, что грозит Вайкуле за слова о готовности воевать против РФ

Латвийскую певицу Лайму Вайкуле могут внести в список террористов и экстремистов после слов о готовности воевать против России. Об этом NEWS.ru заявил адвокат Александр Бенхин.

По словам эксперта, решение будет зависеть от активности блогеров и общественников. Он отметил, что ранее до Вайкуле не доходили руки, поскольку она давно не выступает в России, а ее песни не ротируются на радио и не крутятся на ТВ.

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Бенхин также не исключил заочного ареста певицы. Если ее высказывания квалифицируют как терроризм или экстремизм, за этим могут последовать соответствующие правовые последствия.

«Ей могут дать заочный срок», – отметил адвокат, оценивая последствия воинственных заявлений артистки.

Продюсер Павел Рудченко накануне подчеркнул, что Вайкуле, заявив о желании взять автомат и воевать против России, показала свое истинное отношение к публике, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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