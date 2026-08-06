Юрист раскрыл, что грозит Вайкуле за слова о готовности воевать против РФ

Латвийскую певицу Лайму Вайкуле могут внести в список террористов и экстремистов после слов о готовности воевать против России. Об этом NEWS.ru заявил адвокат Александр Бенхин.

По словам эксперта, решение будет зависеть от активности блогеров и общественников. Он отметил, что ранее до Вайкуле не доходили руки, поскольку она давно не выступает в России, а ее песни не ротируются на радио и не крутятся на ТВ.