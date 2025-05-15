СМИ: Встречу России и Украины в Стамбуле могут перенести на 16 мая

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский, проведший встречу в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сказал, что переговоры могут состояться сегодня вечером либо завтра. По его словам, делегация Украины отправилась из Анкары в Стамбул. Возглавит переговорщиков с украинской стороны министр обороны Рустем Умеров.

В четверг перед журналистами в российском консульстве в Стамбуле выступил глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский. Он заявил, что Москва рассматривает прямые переговоры России и Украины в Стамбуле как продолжение процесса 2022 года.



