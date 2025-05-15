СМИ: Встречу России и Украины в Стамбуле могут перенести на 16 мая
Встреча российской и украинской переговорной групп, запланированные на 15 мая в Стамбуле, могут быть перенесены на пятницу, 16 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский, проведший встречу в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сказал, что переговоры могут состояться сегодня вечером либо завтра. По его словам, делегация Украины отправилась из Анкары в Стамбул. Возглавит переговорщиков с украинской стороны министр обороны Рустем Умеров.
В четверг перед журналистами в российском консульстве в Стамбуле выступил глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский. Он заявил, что Москва рассматривает прямые переговоры России и Украины в Стамбуле как продолжение процесса 2022 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мерц: Германия готова изъять российские активы при юридических основаниях
- В СТЦ считают, что H&M и IKEA вряд ли скоро вернутся в Россию
- Опрос: Россияне назвали чипсы и сухарики самыми желанными «вкусняшками»
- Советник Зеленского: Украинские представители прибудут в Стамбул вечером 15 мая
- Индекс Мосбиржи упал почти на 3% по итогам основной сессии
- Россиянам объяснили, как сэкономить на авиаперелете
- «Роскосмос» сообщил об обновлении спутников «Луч»
- СМИ: Делегация РФ не поехала во дворец Долмабахче
- Путин продлил действие оборонного плана России
- «Эксмо» попросило магазины утилизировать 50 книг
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru