Мединский: Москва рассматривает встречу в Стамбуле как продолжение переговоров 2022 года

Москва рассматривает прямые переговоры России и Украины в Стамбуле как продолжение переговоров 2022 года. Об этом заявил глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский.

По его словам, делегация России «настроена на конструктивный лад, поиск возможных развязок и точек соприкосновения». Также Мединский считает, что переговорщики, назначенные президентом РФ Владимиром Путиным, обладающими необходимыми компетенциями и полномочиями.