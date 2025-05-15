Мединский: Москва рассматривает встречу в Стамбуле как продолжение переговоров 2022 года
Москва рассматривает прямые переговоры России и Украины в Стамбуле как продолжение переговоров 2022 года. Об этом заявил глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский.
По его словам, делегация России «настроена на конструктивный лад, поиск возможных развязок и точек соприкосновения». Также Мединский считает, что переговорщики, назначенные президентом РФ Владимиром Путиным, обладающими необходимыми компетенциями и полномочиями.
Задачей прямых контактов с Украиной он назвал установление долгосрочного мира и устранение первопричин конфликта.
Ранее сегодня президет Украины Владимир Зеленский сказал, что делегация Украины на переговорах в Стамбуле намерена обсуждать прекращение огня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru