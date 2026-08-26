Вашингтон уведомил Киев о предстоящей поездке высокопоставленной делегации США и попросил приостановить атаки до её отъезда.

По данным Financial Times, просьба распространялась не только на Москву, но также на Санкт-Петербург и северные регионы РФ.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф мог прилететь в Москву не только для встречи с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, но и для общения с представителями российской переговорной группы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом НСН заявил политолог-американист Малек Дудаков.

