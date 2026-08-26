США попросили Киев не бить по Москве во время визита главы ЦРУ
Администрация США обратилась к Украине с просьбой воздержаться от нанесения ударов по Москве на время визита директора Центрального разведывательного управления Джона Рэтклиффа в российскую столицу, сообщает Axios.
Вашингтон уведомил Киев о предстоящей поездке высокопоставленной делегации США и попросил приостановить атаки до её отъезда.
По данным Financial Times, просьба распространялась не только на Москву, но также на Санкт-Петербург и северные регионы РФ.
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф мог прилететь в Москву не только для встречи с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, но и для общения с представителями российской переговорной группы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом НСН заявил политолог-американист Малек Дудаков.
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