Не хватает денег: Один из лучших брассистов Федоровский выставил на продажу медаль

Это связано с нехваткой денег на комфортную жизнь на пенсии.

За 1,3 млн рублей покупатель получит саму медаль с яркой разноцветной лентой и фирменную коробочку к ней. Данную награду спортсмен выиграл в комбинированной эстафете 4х100 метров вместе с командой Советского Союза. Тогда ему был 21 год. Eще в 18 лет он считался лучшим в мире — показал время в заплыве, которое никто не мог повторить в других странах.

Кроме того, Федоровский - чемпион СССР, рекордсмен СССР на дистанции 100 метров, победитель Кубка Европы, двукратный рекордсмен Европы, победитель Всемирной Универсиады.

Ранее стало известно, что россияне начали инвестировать из-за страха потерять доход, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

