Не хватает денег: Один из лучших брассистов Федоровский выставил на продажу медаль
Один из лучших брассистов в истории СССР Александр Федоровский выставил на продажу свою серебряную медаль с Олимпиады-1980 в Москве, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».
Это связано с нехваткой денег на комфортную жизнь на пенсии.
За 1,3 млн рублей покупатель получит саму медаль с яркой разноцветной лентой и фирменную коробочку к ней. Данную награду спортсмен выиграл в комбинированной эстафете 4х100 метров вместе с командой Советского Союза. Тогда ему был 21 год. Eще в 18 лет он считался лучшим в мире — показал время в заплыве, которое никто не мог повторить в других странах.
Кроме того, Федоровский - чемпион СССР, рекордсмен СССР на дистанции 100 метров, победитель Кубка Европы, двукратный рекордсмен Европы, победитель Всемирной Универсиады.
Ранее стало известно, что россияне начали инвестировать из-за страха потерять доход, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Не хватает денег: Один из лучших брассистов Федоровский выставил на продажу медаль
- Дышать невозможно: Ямал задыхается от смога
- ЕК отказалась финансировать закупку Patriot для Киева
- Минпросвещения объяснило правила отбора в 10 класс
- Советник Путина: РФ на две недели опередила ВСУ, начав СВО
- Ученые РФ нашли древние следы падения метеорита на дне Онежского озера
- Flightradar: Спецборт РФ Ту-214ПУ вылетел из Москвы вслед за самолетом ВВС США
- Организатор концертов Канье Уэста призвал фанатов не паниковать
- Минюст РФ создал реестр осужденных релокантов
- В Москве открылась первая выставка-продажа скелетов динозавров