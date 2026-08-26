Кравцов: 1 сентября вступит в силу запрет на мобильные телефоны на уроках

«При этом соответствующие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. Так, на занятиях ребятам запрещено использовать телефоны, за исключением случаев угрозы жизни или здоровью обучающихся и работников, а также других экстренных ситуаций», – сказал он.

Отмечается, что переменах школьники смогут пользоваться устройствами согласно правилам, установленным самой образовательной организацией.

Современные подростки дурную энергию направляют на игры в телефоне, что не так уж и плохо, заявил иерей Валерий Сосковец в пресс-центре НСН.

