Кравцов: 1 сентября вступит в силу запрет на мобильные телефоны на уроках

С 1 сентября в школах России официально вступит в силу приказ, запрещающий использование мобильных телефонов на уроках, сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

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«При этом соответствующие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. Так, на занятиях ребятам запрещено использовать телефоны, за исключением случаев угрозы жизни или здоровью обучающихся и работников, а также других экстренных ситуаций», – сказал он.

Отмечается, что переменах школьники смогут пользоваться устройствами согласно правилам, установленным самой образовательной организацией.

Современные подростки дурную энергию направляют на игры в телефоне, что не так уж и плохо, заявил иерей Валерий Сосковец в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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