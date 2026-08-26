Спецборт МЧС вылетел в Благовещенск для эвакуации пострадавших на Амурском ГХК
Спецборт Ил-76 МЧС России с сотрудниками медицины катастроф вылетел в Благовещенск для эвакуации пострадавших при пожаре на строящемся Амурском газохимическом комплексе, сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.
Лайнер оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полета. Медицинские модули предназначены для перевозки раненых в результате возгорания, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.
Тем временем, количество погибших в результате пожара на газохимическом комплексе выросло до трёх человек. Один из них россиянин, двое остальных - граждане КНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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