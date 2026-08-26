Дышать невозможно: Ямал задыхается от смога
Ямал задыхается от смога: природные пожары стали крупнейшими за 10 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Как заявил глава региона Дмитрий Артюхов, при сильном ветре «дышать невозможно». Смог накрыл Салехард, Тарко-Сале и Новый Уренгой. Из-за плохой видимости рейсы из Москвы и Уфы отправили на запасные аэродромы.
Тундра горит с 23 июня. Некоторые пожарные после двух недель работы в дыму начали увольняться. По их словам, находиться в таких условиях невыносимо. Зарплата сезонных огнеборцев — около 200 тысяч рублей в месяц и отдельная доплата за переработки. Однако люди уходят.
Пожароопасный сезон на Ямале в этом году начался аномально рано — весной. К 25 августа на Ямале было 125 действующих пожаров, огнём накрыло 349 тысяч гектаров. Всего с начала сезона зарегистрировали 851 природное возгорание. Сейчас огонь тушат 1257 человек.
Причина — аномальная засуха: за лето выпало около 5% нормы осадков. Губернатор уже сравнил ситуацию с сезоном 2016 года, когда регион также накрыли пожары.
Ранее стало известно, что ущерб от пожаров и жары в Европе превысил 3 млрд евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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