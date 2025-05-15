Зеленский: Без Путина мне в Стамбуле делать нечего

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин не прилетел, поэтому ему, а также главе СБУ и начальнику украинского Генштаба «в Стамбуле делать нечего».

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После переговоров с главой турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом он отметил, что если президент РФ «готов к переговорам», то тогда следует «встречаться без каких-либо условий».

Зеленский добавил, что если Москва не будет двигаться к окончанию конфликта, то Киев попросит США, Евросоюз и страны глобального Юга ввести жёсткие санкции.

Ранее украинский президент заявил, что делегацию Украины в Стамбуле возглавит глава Минобороны страны Рустем Умеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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