СМИ: ВС РФ осуществили одну из крупнейших атак на Львов

В Сети появились кадры очевидцев, на которых виден черный смог. Также известно, что прилеты были зафиксированы в Ивано-Франковской, Одесской, Черниговской и Хмельницкой областях. В Министерстве обороны России информацию пока не прокомментировали.

Ранее в российском ведомстве рассказали, что за ночь 5 октября силы ПВО сбили 32 БПЛА ВСУ над территорией РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».