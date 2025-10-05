СМИ: ВС РФ осуществили одну из крупнейших атак на Львов

Ночью 5 октября российские военные осуществили одну из самых крупных атак на украинский город Львов. Об этом сообщает RT.

По данным истопника, произошло около 25 взрывов. Власти города объявили об остановке движения общественного транспорта. Отмечается, что в местных группах писали о сильнейшей ночной атаке дронами и ракетами.

В Белгороде после массированной атаки ВСУ закрыли торговые центры и рынок

В Сети появились кадры очевидцев, на которых виден черный смог. Также известно, что прилеты были зафиксированы в Ивано-Франковской, Одесской, Черниговской и Хмельницкой областях. В Министерстве обороны России информацию пока не прокомментировали.

Ранее в российском ведомстве рассказали, что за ночь 5 октября силы ПВО сбили 32 БПЛА ВСУ над территорией РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВоенныеРоссияУкраинаЛьвов

Горячие новости

Все новости

партнеры