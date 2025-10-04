В Белгороде после массированной атаки ВСУ закрыли торговые центры и рынок

Речь идет о ТЦ «Сити Молл», «МегаГринн», «РИО». Ограничения также коснулись территории возле магазина «1000 Мелочей» и открытой части «Центрального рынка».

Об очередном массированном налете украинских украинских дронов губернатор региона сообщил во втором часу дня. По словам Гладкова, все БПЛА были уничтожены. По данным российского Минобороны, с 11:00 до 13:00 средства ПВО сбили 17 беспилотников над Белгородской областью. Пострадавших среди жителей нет, но фиксируются разрушения.

Ранее Гладков заявил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате атаки дрона ВСУ погиб мирный житель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

