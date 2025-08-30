СМИ: ВС РФ ночью ударили по военным объектам Украины
Минувшей ночью 30 августа российские военные нанесли комбинированный удар по военной и промышленной инфраструктуре Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
По данным источника, ВС РФ для атаки применили «Искандеры-М» и «Искандеры-К», морские «Калибры», а также беспилотники «Герань-2» и крылатые ракеты Х-101. В Минобороны РФ эту информацию пока не прокомментировали.
Канал писал, что в воздухе также находились пять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и один Ту-160. При этом отмечается, что всего было задействовано около сотни БПЛА. Сообщалось, что в Днепре по объектам ВСУ российские военные выпустили не менее десяти ракет за 15 минут, а в Павлограде удары пришлись по Павлоградскому химзаводу, на котором производится и хранится твердое топливо для ракет.
«Mash» также передавал, что в Киевской области была повреждена железнодорожная инфраструктура, в результате чего были задержаны поезда с боеприпасами для ВСУ. Кроме того, указано в источнике, ВС РФ поразили пункты временной дислокации противника в Славянске, Краматорске и Новодонецком.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что за ночь 30 августа ПВО сбили 86 дронов ВСУ над территорией страны, передает RT.
