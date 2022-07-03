СМИ: Во Франции заявили об «одиночестве» Запада в результате противостояния с Россией

По мнению автора публикации Марка Семо, президент Украины Владимир Зеленский не добился впечатления, на которое рассчитывал, выступая перед лидерами стран Африканского союза. Они вежливо приняли послание украинского лидера, но не более. Журналист отметил, что политику противостояния Запада с Россией вместе с африканскими странами не разделяют и государства Латинской Америки и Ближнего Востока.

«От Африки до Азии и Латинской Америки расширяется лагерь стран, которые не хотят выбирать между Западом и Россией», -- говорится в статье.

Руководство этих стран обеспокоены экономическими проблемами, в том числе продовольственными поставками. И они не хотят искать правых и виноватых в ситуации, сложившейся на Украине.

Ранее бывший заместитель генсека ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» , что «Железный занавес» между Западом и Россией может быть опущен надолго, при этом партнерами Москвы могут стать страны Азии и Латинской Америки.

«Ожидать, что через год-два все изменится, было бы очень наивно. Ничего не изменится, будет противостояние, НАТО не имеет смысла, если не противостоит России. Какое-то длительное время нам придется противостоять Западу. Причем в отличие от советского времени, когда мы противостояли вместе с государствами-участниками Варшавского договора, сейчас придется это делать, по существу, в одиночку. Тут потребуются значительные ресурсы и экономические, и военные», - сказал Орджоникидзе.

