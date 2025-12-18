СМИ: Власти обсуждают варианты ответа на конфискацию активов России в ЕС
В ответ на возможную конфискацию российских резервов в Евросоюзе Москва прорабатывает механизмы зеркального финансового воздействия, сообщает РБК.
Ответ может быть точечным и адресным. Суть обсуждаемых мер сводится к поиску эквивалентных иностранных активов на российской юрисдикции. Поскольку объем замороженных средств ЦБ велик, для полной компенсации может потребоваться комбинация мер: не только списание платежей по счетам «С», но и использование прямых инвестиций «недружественных» структур, чьи капиталы «прямо или косвенно адресованы государству».
Это создает правовые и финансовые риски для целого ряда иностранных институтов. В фокусе внимания оказались, в частности, норвежский пенсионный фонд и нидерландская APG, которые, несмотря на свой статус, поддержали санкционную политику. Даже активы международных организаций, таких как ЕБРР, могут быть рассмотрены в этом контексте, что указывает на серьезность возможной эскалации.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости конфискации замороженных российских активов и их передачи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
