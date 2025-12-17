Мерц призвал ЕС конфисковать российские активы для помощи Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости конфискации замороженных российских активов и их передачи Украине. С таким призывом он выступил в ходе заседания Бундестага.

По словам главы германского правительства, одной лишь финансовой поддержки Киева со стороны европейских стран недостаточно. Мерц отметил, что изъятие российских активов позволило бы обеспечить финансирование украинской армии как минимум еще на два года.