Мерц призвал ЕС конфисковать российские активы для помощи Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости конфискации замороженных российских активов и их передачи Украине. С таким призывом он выступил в ходе заседания Бундестага.

По словам главы германского правительства, одной лишь финансовой поддержки Киева со стороны европейских стран недостаточно. Мерц отметил, что изъятие российских активов позволило бы обеспечить финансирование украинской армии как минимум еще на два года.

Мерц предупредил о рисках для ЕС из-за замороженных активов РФ

В начале декабря представители Еврокомиссии и ряда стран ЕС заявляли, что прямое изъятие средств по-прежнему сталкивается с правовыми и политическими ограничениями, из-за чего рассматриваются альтернативные схемы поддержки.

Одним из таких вариантов стал общий кредит ЕС, который может быть оформлен под гарантии будущих доходов или бюджетов стран союза, передает «Радиоточка НСН».

