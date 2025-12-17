Мерц призвал ЕС конфисковать российские активы для помощи Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости конфискации замороженных российских активов и их передачи Украине. С таким призывом он выступил в ходе заседания Бундестага.
По словам главы германского правительства, одной лишь финансовой поддержки Киева со стороны европейских стран недостаточно. Мерц отметил, что изъятие российских активов позволило бы обеспечить финансирование украинской армии как минимум еще на два года.
В начале декабря представители Еврокомиссии и ряда стран ЕС заявляли, что прямое изъятие средств по-прежнему сталкивается с правовыми и политическими ограничениями, из-за чего рассматриваются альтернативные схемы поддержки.
Одним из таких вариантов стал общий кредит ЕС, который может быть оформлен под гарантии будущих доходов или бюджетов стран союза, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Paramount Skydance настаивает на покупке Warner Bros. Discovery
- Мерц призвал ЕС конфисковать российские активы для помощи Украине
- «Ничего святого!»: Пародия на «Мастера» от Канделаки расстроила Берлиоза
- СМИ: Еврокомиссия отложила новый пакет санкций против России
- Сосиска без проверки: Как мелкий общепит бегает от Роспотребнадзора
- СМИ: Турция хочет вернуть России комплексы С-400 ради истребителей F-35
- Венгрия выступила против общего кредита ЕС для помощи Украине
- Родителям назвали симптомы бронхиальной астмы, которые не следует игнорировать
- Комик Грачев из Comedy Club признался, что озвучил Путина в «Простоквашино»
- США временно разрешили часть операций с Центробанком РФ и проектом «Сахалин-2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru