В Венгрии назвали страхи противников конфискации российских активов
Италия боится оказаться в долгах на 10 миллиардов евро, а Бельгия чувствует «на коже» последствия удара по европейским ценностям, сказал в эфире НСН Габор Штир.
Имеющие финансовые проблемы страны Средиземноморья могут присоединиться к противникам изъятия российских замороженных активов, заявил в интервью НСН венгерский политолог Габор Штир.
Ранее стало известно, что уже семь стран Евросоюза выступили против решения о конфискации российских замороженных активов. К Бельгии, Венгрии и Словакии присоединились Италия, Чехия, Болгария и Мальта, отмечает издание Euractiv. Они настаивают на альтернативных вариантах кредитования Украины. Штир назвал это признаком хаоса и раскола в ЕС.
«Я не сказал бы, что это раскольники, это здравомыслящие политики и страны. Этот возможный шаг станет ударом по основам капитализма и европейским ценностям. Те страны, которые принципиально против, уже там. Бельгия на своей коже чувствует возможные последствия. Италия боится, что если придется отдавать эти деньги, то она будет должна 10 млрд евро. Это другая группа, к ней могут присоединиться средиземноморские страны, имеющие финансовые проблемы и задолженности. Денег в ЕС все меньше и меньше. Это все признаки хаоса и кризиса Евросоюза. Хоть 50% голосов за и есть, явно виден раскол», - сказал Штир.
При этом он высказал мнение, что большого количества стран-противников этого решения ЕС не будет.
Ранее сообщалось, что 12 декабря страны Европейского союза договорились о бессрочной заморозке удерживаемых в Европе российских суверенных активов, доход от которых хотят использовать для финансирования Украины. В этот же день Банк России подал иск к бельгийскому депозитарию Euroclear на 18,1 трлн рублей. Окончательное решение о конфискации российских активов ожидается 18 декабря на саммите ЕС в Брюсселе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
