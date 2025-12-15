«Я не сказал бы, что это раскольники, это здравомыслящие политики и страны. Этот возможный шаг станет ударом по основам капитализма и европейским ценностям. Те страны, которые принципиально против, уже там. Бельгия на своей коже чувствует возможные последствия. Италия боится, что если придется отдавать эти деньги, то она будет должна 10 млрд евро. Это другая группа, к ней могут присоединиться средиземноморские страны, имеющие финансовые проблемы и задолженности. Денег в ЕС все меньше и меньше. Это все признаки хаоса и кризиса Евросоюза. Хоть 50% голосов за и есть, явно виден раскол», - сказал Штир.

При этом он высказал мнение, что большого количества стран-противников этого решения ЕС не будет.

Ранее сообщалось, что 12 декабря страны Европейского союза договорились о бессрочной заморозке удерживаемых в Европе российских суверенных активов, доход от которых хотят использовать для финансирования Украины. В этот же день Банк России подал иск к бельгийскому депозитарию Euroclear на 18,1 трлн рублей. Окончательное решение о конфискации российских активов ожидается 18 декабря на саммите ЕС в Брюсселе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

