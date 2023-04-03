СМИ: Вице-канцлер Германии Хабек прибыл в Киев с «неожиданным» визитом

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек прибыл в Киев с «неожиданным» визитом, он планирует обсудить восстановление Украины, а также сотрудничество в энергетической сфере. Об этом сообщил Bild.

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Отмечается, что вице-канцлер прибыл на Украину утром 3 апреля. Как указывает Bild, вместе с Хабеком приехала небольшая делегация представителей немецкого бизнеса. По словам министра, Европа заинтересована, чтобы Украина в будущем была «экономически сильным партнером».

Ранее, 30 марта, сообщалось, что США в зимний период предоставили Украине помощь в размере 400 млн долларов. Отмечалось, что речь идет, в том числе, об оборудовании для ремонта энергосистем, электрогенераторах, пунктах обогрева и средствах их поддержки, а также гуманитарной помощи, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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