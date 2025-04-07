Вдова погибшего в Египте врача высказалась о поддержке в перевозке тела
Кристина Валиуллина, вдова врача из Татарстана Равиля Валиуллина, погибшего в результате крушения батискафа у побережья Хургарды, рассказала aif.ru о процессе транспортировки его тела. Она поблагодарила всех, кто помог в этой трагической ситуации, включая посольство Египта.
«С транспортировкой тела мужа нам все помогли. Все. И посольство Египта тоже», — сказала она.
Трагедия с крушением батискафа «Синдбад» в Красном море произошла 27 марта. На борту находилось 45 россиян, включая семью Валиуллиных. В результате катастрофы погибли шестеро человек, в том числе дети. Супруга погибшего, а также их дети Наиля и Лиана, выжили и уже вернулись в Россию.
Тело Равиля Валиуллина было перевезено в родной город для подготовки к прощанию, передает «Радиоточка НСН».
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