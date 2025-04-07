Вдова погибшего в Египте врача высказалась о поддержке в перевозке тела

Кристина Валиуллина, вдова врача из Татарстана Равиля Валиуллина, погибшего в результате крушения батискафа у побережья Хургарды, рассказала aif.ru о процессе транспортировки его тела. Она поблагодарила всех, кто помог в этой трагической ситуации, включая посольство Египта.

«С транспортировкой тела мужа нам все помогли. Все. И посольство Египта тоже», — сказала она.