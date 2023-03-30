США предоставили Украине 400 млн долларов на восстановление энергосистемы

В заявлении агентства говорится, что речь идёт, в том числе, об оборудовании для ремонта энергосистем, электрогенераторах, пунктах обогрева и средствах их поддержки, гуманитарной помощи.

«Эта помощь помогла жителям Украины получить доступ к теплу, горячей воде, электричеству, здравоохранению и предметам первой необходимости», - отметили в USAID.

В агентстве добавили, что продолжая оказывать помощь США также сплотили «других международных доноров, включая Еврокомиссию, Японию, Канаду».

Ранее генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч заявил, что Пентагон не обнаружил случаев утечки поставляемых Украине оружия и военной техники американского производства, сообщает RT.

