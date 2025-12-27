СМИ: В зоне СВО убили главаря запрещенного РДК экстремиста Капустина

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области ликвидировали осужденного в России на пожизненный срок главаря «Русского добровольческого корпуса» (РДК) (признан в России террористической организацией и запрещен) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным источника, он был убит в ночь на 27 декабря в результате удара FPV-дрона.

Денис Капустин был одним из главарей корпуса. Согласно информации ФСБ, являясь гражданином РФ, он участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. Известно, что в 2022 году мужчина организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м — нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: мвд.рф
