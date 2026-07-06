По данным источника, уничтожен начальник отдела, которого местные жители обвиняли в пытках и незаконном удержании людей по надуманным предлогам. Еще несколько украинских полицейских в результате огневого воздействия получили ранения.

Собеседник агентства назвал уничтоженный отдел местным «гестапо» и подчеркнул, что ликвидированный Ярошевич был причастен к незаконным задержаниям мирных граждан.

Ранее стало известно, что российские спецслужбы получили доступ к секретным базам украинской разведки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

