СМИ: В Запорожье ВС РФ уничтожили начальника местного «гестапо»
Российские войска нанесли удар по четвертому отделу Запорожского управления полиции на подконтрольной Киеву части области и ликвидировали его начальника. Об этом рассказали в российских силовых структурах, передает ТАСС.
По данным источника, уничтожен начальник отдела, которого местные жители обвиняли в пытках и незаконном удержании людей по надуманным предлогам. Еще несколько украинских полицейских в результате огневого воздействия получили ранения.
Собеседник агентства назвал уничтоженный отдел местным «гестапо» и подчеркнул, что ликвидированный Ярошевич был причастен к незаконным задержаниям мирных граждан.
Ранее стало известно, что российские спецслужбы получили доступ к секретным базам украинской разведки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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