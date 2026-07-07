В Белгородской области запретили ездить на мотоциклах и квадроциклах ночью

Постановление о запрете, подписанное врио губернатора региона Александром Шуваевым, появилось на сайте регионального правительства. Закон ограничивает передвижение на мотоциклах мопедах, мотороллерах, скутерах, квадроциклах, трициклах и питбайках с 22 часов до 6 утра. Запрет вступил в силу с 6 июля. Инициатива введена по решению оперативного штаба региона на фоне действующего режима среднего уровня реагирования.

В июне в республике Крым скорректировали ограничение на движение мототехники. Было изменено время начала действия запрета. Его сдвинули на два часа - с 20:00 на 22:00 мск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

