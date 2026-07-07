В Белгородской области запретили ездить на мотоциклах и квадроциклах ночью
Власти Белгородской области выступили против ночных байкеров.
Постановление о запрете, подписанное врио губернатора региона Александром Шуваевым, появилось на сайте регионального правительства. Закон ограничивает передвижение на мотоциклах мопедах, мотороллерах, скутерах, квадроциклах, трициклах и питбайках с 22 часов до 6 утра. Запрет вступил в силу с 6 июля. Инициатива введена по решению оперативного штаба региона на фоне действующего режима среднего уровня реагирования.
В июне в республике Крым скорректировали ограничение на движение мототехники. Было изменено время начала действия запрета. Его сдвинули на два часа - с 20:00 на 22:00 мск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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