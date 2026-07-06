«Почта России» рассказала о работе со спецслужбами при проверке отправлений
«Почта России» обеспечивает безопасность отправлений путем бесконтактного досмотра в логистических центрах с привлечением спецслужб. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкомпании.
В логистических центрах оборудованы посты контроля с рентгенотелевизионными установками, которые позволяют выявлять и не допускать пересылку запрещенных предметов.
По направлению безопасности компания на постоянной основе взаимодействует с МВД и ФСБ, заверили в «Почте России».
В понедельник, 6 июля, стало известно, что ФСБ предотвратила рассылку бомб военным под видом парфюма через «Почту России», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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