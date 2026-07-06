Губернатор Вологодчины Филимонов остался без бензина на трассе

Автомобиль губернатора Вологодской области остановился из-за отсутствия топлива на скоростном обходе Вологды, после чего главу региона подвез экипаж Госавтоинспекции. Об этом Георгий Филимонов написал в своем канале на платформе «Макс».

По словам главы региона, его служебная машина заглохла с пустым баком, и ему пришлось пересесть в автомобиль УМВД по Вологодской области.

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Филимонов отметил, что этот случай наглядно демонстрирует общую ситуацию, когда все участники процесса вынуждены совместно решать существующие проблемы и многочисленные задачи по развитию области.

Губернатор добавил, что на протяжении всего дня находился на связи с руководством компаний «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». В настоящее время власти прорабатывают возможности увеличения отгрузок топлива в регион для стабилизации ситуации.

Между тем в Нижегородской области по решению губернатора Глеба Никитина протестируют продажу бензина по QR-кодам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ТопливоБензинВологодская Область

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