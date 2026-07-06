Губернатор Вологодчины Филимонов остался без бензина на трассе

Автомобиль губернатора Вологодской области остановился из-за отсутствия топлива на скоростном обходе Вологды, после чего главу региона подвез экипаж Госавтоинспекции. Об этом Георгий Филимонов написал в своем канале на платформе «Макс».

По словам главы региона, его служебная машина заглохла с пустым баком, и ему пришлось пересесть в автомобиль УМВД по Вологодской области.