Минздрав утвердит список БАДов с доказанной пользой для здоровья

Минздрав РФ разработал проект постановления правительства об особенностях применения биологически активных добавок (БАД). Документом определяются подходы к формированию перечня БАД, назначаемых медработниками, и списка показаний для их применения, сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

Формировать перечни будет межведомственная комиссия с участием Минздрава, Роспотребнадзора, Минпромторга, Минсельхоза, ФАС и Росздравнадзора. Для производителей включение в перечни носит добровольный характер.

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В ведомстве уточнили, что вводимое регулирование не ограничивает выпуск и продажу БАД, а направлено на формирование списка добавок с убедительными научными данными о положительном влиянии на здоровье. При этом подчеркнули, что биологически активные добавки не являются лекарственными средствами и не заменяют их, а лечение назначает только врач.

Ранее эксперт по функциональному питанию Ольга Гредусова в беседе с НСН рассказала, что 90% россиян пьет БАДы на регулярной основе.

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ФОТО: РИА Новости
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