Минздрав утвердит список БАДов с доказанной пользой для здоровья

Минздрав РФ разработал проект постановления правительства об особенностях применения биологически активных добавок (БАД). Документом определяются подходы к формированию перечня БАД, назначаемых медработниками, и списка показаний для их применения, сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

Формировать перечни будет межведомственная комиссия с участием Минздрава, Роспотребнадзора, Минпромторга, Минсельхоза, ФАС и Росздравнадзора. Для производителей включение в перечни носит добровольный характер.