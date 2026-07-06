Минздрав утвердит список БАДов с доказанной пользой для здоровья
Минздрав РФ разработал проект постановления правительства об особенностях применения биологически активных добавок (БАД). Документом определяются подходы к формированию перечня БАД, назначаемых медработниками, и списка показаний для их применения, сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.
Формировать перечни будет межведомственная комиссия с участием Минздрава, Роспотребнадзора, Минпромторга, Минсельхоза, ФАС и Росздравнадзора. Для производителей включение в перечни носит добровольный характер.
В ведомстве уточнили, что вводимое регулирование не ограничивает выпуск и продажу БАД, а направлено на формирование списка добавок с убедительными научными данными о положительном влиянии на здоровье. При этом подчеркнули, что биологически активные добавки не являются лекарственными средствами и не заменяют их, а лечение назначает только врач.
Ранее эксперт по функциональному питанию Ольга Гредусова в беседе с НСН рассказала, что 90% россиян пьет БАДы на регулярной основе.
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