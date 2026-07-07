Разведка Европы предупредила о «взрывном» банковском кризисе в России

В настоящее время российские власти вынуждают финансовые организации выдавать субсидируемые кредиты оборонным предприятиям, государственным проектам в регионах, ипотечным клиентам в рамках льготных программ, что увеличивает в банках объем займов, которые никогда не будут выплачены. Агентство ссылается на доклад, согласно которому, все это «создает иллюзию динамики в экономике, которая в реальности скрывает взрывоопасную ситуацию». Сегодня около 10% корпоративных кредитов на банковских балансах стали сомнительными, что значительно больше, чем в 2024 году, а в отдельных кредитных организациях эта доля достигает 15%.

Более 500 тысяч граждан уже объявили себя банкротами по итогам 2025 года — на треть больше, чем годом ране. 13 миллионов россиян имеют три или более кредитов одновременно. Банки маскируют реальный масштаб проблем с помощью реструктуризаций и государственной помощи.

Ранее бывший финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев в разговоре с НСН ответил на вопрос, почему россиянам отказывают в процедуре банкротства.

