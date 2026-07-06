В Нижегородской области протестируют продажу топлива по QR-кодам

Нижегородская область протестирует механизм продажи бензина по QR-кодам на пилотной территории. Об этом губернатор региона Глеб Никитин сообщил по итогам оперативного штаба на платформе «Макс».

Механизм с QR-кодами позволит справедливо распределять топливо в условиях дефицита и гарантировать каждому возможность заправить определенный объем в фиксированный срок на конкретных АЗС. После отладки систему при необходимости масштабируют на весь регион.