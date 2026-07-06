В Нижегородской области протестируют продажу топлива по QR-кодам

Нижегородская область протестирует механизм продажи бензина по QR-кодам на пилотной территории. Об этом губернатор региона Глеб Никитин сообщил по итогам оперативного штаба на платформе «Макс».

Механизм с QR-кодами позволит справедливо распределять топливо в условиях дефицита и гарантировать каждому возможность заправить определенный объем в фиксированный срок на конкретных АЗС. После отладки систему при необходимости масштабируют на весь регион.

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Для сокращения очередей также прорабатывается механизм продажи бензина по четным и нечетным дням. Кроме того, штаб принял решение увеличить объемы поставок со стороны крупнейших нефтяных компаний — суммарный рост составляет 29% относительно конца прошлой недели, когда возник дефицит.

Накануне Никитин заявил, что за последние три дня в Нижегородской области поставки бензина АИ-92 и АИ-95 на автозаправочные станции сократились на 25%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Мальгавко
ТЕГИ:АЗСБензинНижегородская Область

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