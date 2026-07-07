Основатель ВЭФ Клаус Шваб написал заявление о прослушке в своем доме

Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб подал заявление с требованием возбудить уголовное дело после обнаружения прослушивающего устройства в его домашнем офисе в Женеве. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Оборудование было выявлено после плановой проверки безопасности, проведенной в частном доме Шваба, расположенном недалеко от здания ВЭФ. Соответствующую информацию подтвердил представитель основателя форума в электронном письме.