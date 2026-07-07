Основатель ВЭФ Клаус Шваб написал заявление о прослушке в своем доме

Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб подал заявление с требованием возбудить уголовное дело после обнаружения прослушивающего устройства в его домашнем офисе в Женеве. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Оборудование было выявлено после плановой проверки безопасности, проведенной в частном доме Шваба, расположенном недалеко от здания ВЭФ. Соответствующую информацию подтвердил представитель основателя форума в электронном письме.

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Заявление подано в отношении неизвестных лиц. Правоохранительным органам предстоит установить источник установки устройства прослушки и обстоятельства произошедшего.

Между тем простых россиян предупредили о риске слежки через умные устройства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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