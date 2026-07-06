СМИ: Российские спецслужбы получили доступ к базам украинской разведки

По информации источника, военнослужащий украинской разведки самостоятельно предоставил доступ к своему смартфону, который был сопряжен с соответствующим ботом. За передачу секретных данных он получил сумму, равную его ежемесячному окладу.

В настоящее время сотрудники российских спецслужб проводят необходимые оперативные мероприятия по изучению полученных массивов информации.

Ранее ФСБ предотвратила рассылку агентами украинских спецслужб бомб под видом парфюма через «Почту России», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

