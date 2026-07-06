Трамп анонсировал визит Си Цзиньпина в США на 24 сентября

Американский лидер озвучил дату в контексте обсуждения строительства нового бального зала в Белом доме, который необходим для размещения тысяч гостей.

В мае лидеры США и Китая уже встречались в Пекине. Тогда стороны заявляли о стремлении укрепить связи после периода напряженности. При этом Трамп 20 июня сообщил о планах посетить Китай еще раз до конца года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

