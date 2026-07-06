Трамп анонсировал визит Си Цзиньпина в США на 24 сентября

Президент США Дональд Трамп ожидает визит председателя КНР Си Цзиньпина 24 сентября. Об этом американский лидер рассказал в ходе общения с журналистами в Белом доме, передает Bloomberg.

Эта дата совпадает с проведением сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где сам Трамп планирует выступить 22 сентября.

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Американский лидер озвучил дату в контексте обсуждения строительства нового бального зала в Белом доме, который необходим для размещения тысяч гостей.

В мае лидеры США и Китая уже встречались в Пекине. Тогда стороны заявляли о стремлении укрепить связи после периода напряженности. При этом Трамп 20 июня сообщил о планах посетить Китай еще раз до конца года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Evan Vucci / AP
ТЕГИ:КитайСШАСи ЦзиньпинДональд Трамп

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