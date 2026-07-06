Трамп анонсировал визит Си Цзиньпина в США на 24 сентября
Президент США Дональд Трамп ожидает визит председателя КНР Си Цзиньпина 24 сентября. Об этом американский лидер рассказал в ходе общения с журналистами в Белом доме, передает Bloomberg.
Эта дата совпадает с проведением сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где сам Трамп планирует выступить 22 сентября.
Американский лидер озвучил дату в контексте обсуждения строительства нового бального зала в Белом доме, который необходим для размещения тысяч гостей.
В мае лидеры США и Китая уже встречались в Пекине. Тогда стороны заявляли о стремлении укрепить связи после периода напряженности. При этом Трамп 20 июня сообщил о планах посетить Китай еще раз до конца года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Трамп анонсировал визит Си Цзиньпина в США на 24 сентября
- В Нижегородской области протестируют продажу топлива по QR-кодам
- Украина согласилась обменять свои БПЛА на польские истребители МиГ-29
- «Попал на миллионы»: Сколько заплатит владелец «Приоры» за ДТП с Lamborghini
- Минцифры объяснило, как будет работать блокировка детских сим-карт
- Более 70 украинских БПЛА пытались атаковать Ярославский НПЗ
- «Без признаков артроза»: Директор ROCK FM оценил новый альбом Deep Purple
- СМИ: Российские спецслужбы получили доступ к базам украинской разведки
- Россиянам, забравшимся на небоскреб в США, предъявили обвинений на 20 лет тюрьмы
- В Крыму и Севастополе операторы запустили аварийный роуминг