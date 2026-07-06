Украина согласилась обменять свои БПЛА на польские истребители МиГ-29

Украина согласилась обменять свои беспилотники на старые польские истребители МиГ-29. Об этом журналистам заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

По словам министра, украинская сторона подтвердила заинтересованность в сделке и представила свои предложения по передаче дронов Польше в ближайшие два года. При этом у Польши имеется 14 самолетов МиГ-29, эксплуатационные ресурсы которых будут исчерпаны до 2028 года.