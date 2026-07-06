Украина согласилась обменять свои БПЛА на польские истребители МиГ-29
Украина согласилась обменять свои беспилотники на старые польские истребители МиГ-29. Об этом журналистам заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.
По словам министра, украинская сторона подтвердила заинтересованность в сделке и представила свои предложения по передаче дронов Польше в ближайшие два года. При этом у Польши имеется 14 самолетов МиГ-29, эксплуатационные ресурсы которых будут исчерпаны до 2028 года.
Польская сторона озвучила четкое предложение — МиГи в обмен на дроны. Изначально Киев дал позитивный ответ с условием проведения технического осмотра самолетов. Сейчас идет процесс переговоров, который, по словам Косиняк-Камыша, получил новый импульс, хотя вопрос пока остается открытым.
Ранее Косиняк-Камыш также рассекретит данные о военной помощи Польши Украине, сообщает 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Нижегородской области протестируют продажу топлива по QR-кодам
- Украина согласилась обменять свои БПЛА на польские истребители МиГ-29
- «Попал на миллионы»: Сколько заплатит владелец «Приоры» за ДТП с Lamborghini
- Минцифры объяснило, как будет работать блокировка детских сим-карт
- Более 70 украинских БПЛА пытались атаковать Ярославский НПЗ
- «Без признаков артроза»: Директор ROCK FM оценил новый альбом Deep Purple
- СМИ: Российские спецслужбы получили доступ к базам украинской разведки
- Россиянам, забравшимся на небоскреб в США, предъявили обвинений на 20 лет тюрьмы
- В Крыму и Севастополе операторы запустили аварийный роуминг
- «Выживают как могут»: Почему независимые АЗС задрали цены на топливо