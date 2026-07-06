Украина согласилась обменять свои БПЛА на польские истребители МиГ-29

Украина согласилась обменять свои беспилотники на старые польские истребители МиГ-29. Об этом журналистам заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

По словам министра, украинская сторона подтвердила заинтересованность в сделке и представила свои предложения по передаче дронов Польше в ближайшие два года. При этом у Польши имеется 14 самолетов МиГ-29, эксплуатационные ресурсы которых будут исчерпаны до 2028 года.

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Польская сторона озвучила четкое предложение — МиГи в обмен на дроны. Изначально Киев дал позитивный ответ с условием проведения технического осмотра самолетов. Сейчас идет процесс переговоров, который, по словам Косиняк-Камыша, получил новый импульс, хотя вопрос пока остается открытым.

Ранее Косиняк-Камыш также рассекретит данные о военной помощи Польши Украине, сообщает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДроныУкраинаПольшаМиг-29

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