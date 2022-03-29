СМИ: В Стамбуле стартовали переговоры Мединского и Арахамии

Переговоры главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского и члена украинской делегации, главы парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давида Арахамии начались в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник.

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Во вторник и среду представители России и Украины проведут переговоры в резиденции президента Турции во дворце Долмабахче.

Встреча в Стамбуле станет первыми с 7 марта переговорами Москвы и Киева в очном формате.

Ранее стало известно, что в Стамбул прибыл российский бизнесмен Роман Абрамович, пишет Ura.ru. Миллиардер уже принимал участие в начальном этапе переговоров с Украиной.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир МединскийУкраинаРоссияПереговорыТурция
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