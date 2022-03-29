Абрамович находится в Стамбуле, где пройдут переговоры Москвы и Киева
Миллиардер Роман Абрамович прибыл в Стамбул, где сегодня состоится четвертый раунд очных российско-украинских переговоров, передает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.
Как ранее стало известно, встреча делегаций Москвы и Киева пройдет в президентском дворце Долмабахче. О том, что Роман Абрамович принимал участие в начальном этапе переговоров с Украиной, сказал накануне и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, на данный момент переговоры продолжаются на уровне делегаций.
Российский миллиардер еще в начале марта заявил о намерении продать лондонский футбольный клуб «Челси». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
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