СМИ: В Шостке прогремели взрывы

Утром 31 декабря на Украине в Сумской области раздались несколько взрывов. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Телеграф».

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По данным источника, серия хлопков была слышна в Шостке. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Согласно информации, размещенной на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 09:30 часов утра по московскому времени тревога звучала по всей Украине.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Киеве прогремели взрывы.

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ФОТО: РИА Новости
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