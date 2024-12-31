СМИ: В Шостке прогремели взрывы
31 декабря 202411:53
Утром 31 декабря на Украине в Сумской области раздались несколько взрывов. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Телеграф».
По данным источника, серия хлопков была слышна в Шостке. В регионе была объявлена воздушная тревога.
Согласно информации, размещенной на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 09:30 часов утра по московскому времени тревога звучала по всей Украине.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Киеве прогремели взрывы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru