СМИ: В Киеве раздались взрывы

В украинской столице Киеве раздались взрывы, сообщил Telegram-канал «Общественное».

Отмечается, что в городе включена система противовоздушной обороны. По данным источника, позже в Киеве было слышно еще несколько взрывов.

Согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили сразу в нескольких городах Украины. Речь идет о Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

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В Министерстве обороны России информацию о взрывах в украинской столице не прокомментировали.

Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО, политик Алексей Подберезкин в интервью НСН заявил, что ВСУ не способны на серьезное наступление, а все их попытки «прорыва» — это желание создать видимость боевой активности для более выгодной позиции при переговорах.

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ФОТО: РИА Новости
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