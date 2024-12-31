СМИ: В Киеве раздались взрывы

В украинской столице Киеве раздались взрывы, сообщил Telegram-канал «Общественное».

Отмечается, что в городе включена система противовоздушной обороны. По данным источника, позже в Киеве было слышно еще несколько взрывов.

Согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили сразу в нескольких городах Украины. Речь идет о Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.