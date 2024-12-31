СМИ: В Киеве раздались взрывы
В украинской столице Киеве раздались взрывы, сообщил Telegram-канал «Общественное».
Отмечается, что в городе включена система противовоздушной обороны. По данным источника, позже в Киеве было слышно еще несколько взрывов.
Согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили сразу в нескольких городах Украины. Речь идет о Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.
В Министерстве обороны России информацию о взрывах в украинской столице не прокомментировали.
Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО, политик Алексей Подберезкин в интервью НСН заявил, что ВСУ не способны на серьезное наступление, а все их попытки «прорыва» — это желание создать видимость боевой активности для более выгодной позиции при переговорах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru